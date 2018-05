A Barella il Premio Cesarini

MONSANO – Martedì 22 Maggio il Paradise di Monsano ha ospitato la terza edizione del “Premio Renato Cesarini”, dedicato al campione di origini marchigiane, simbolo del gol all’ultimo minuto. Il premio è stato assegnato al giocatore del Cagliari Nicolo Barella, per la rete più in extremis in serie A nell’ultimo campionato.

Come per l’evento “Bianconeri Legend”, al centro della serata c’è stata anche un’asta benefica volta a supportare le aree marchigiane fortemente provate dal sisma del 2016-17.

A ringraziare il mondo dello sport, il Presidente Onorario del premio Cesarini il Rettore dell’Università di Camerino Prof. Claudio Pettinari. Numerosi gli ospiti di rilievo: ospite d’onore Stefano Cerioni, campione olimpico e Ct nel fioretto di Italia e Russia, i due campioni nazionali di origine marchigiana Luca Marchegiani , che hanno dedicato anche parole alla recente nomina dello jesino Roberto Mancini come CT in Nazionale. E inoltre: il Campione del Mondo di Spagna ’82, attuale dirigente della Fiorentin,a Giancarlo Antognoni, gli allenatori Leonardo Semplici e Giuseppe Iachini, lo storico simbolo della Roma Sebino Nela, Gianni De Biasi, attuale commentatore Rai della nazionale, Avv. Fabio Pinelli Padova Calcio, D.S. Gabriele Zamagna in rappresentanza del Presidente Antonio Percassi e il Direttore Generale Lega di Calcio serie B Dott. Paolo Bedin.

Graditissima la presenza di grandi nomi dello sport e del giornalismo: il manager Mario Miyakawa, Xavier Jacobelli direttore di Tuttosport, Simona Rolandi della Rai, Sandro Sabatini di Mediaset, Max Nebuloni di Sky, Piercarlo Presutti caporedattore Ansa, Matteo Marani vice direttore di Sky Sport e Giancarlo Trapanese, direttore Rai Umbria.