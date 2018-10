Serie A Cagliari, Maran: «È la vittoria di un gruppo che ha sempre lavorato bene»

CAGLIARI - Rolando Maran è felice dopo la vittoria contro il Bologna. Ai microfoni di Sky traspare tutta la sua gioia: "È la vittoria dei ragazzi. Sono ancora più contento, perchè per loro era diventato un peso non aver vinto ancora in casa. Fino ad adesso non eravamo riusciti a capitalizzare tutto quello che avevamo creato sotto il profilo del gioco. Io ne ero sicuro, infatti ai ragazzi ho detto solo di andare in campo e fare quello che fanno sempre in allenamento". Gara tenuta dall'inizio alla fine: "Si, anche se nel secondo tempo abbiamo fatto un pò di fatica, ma senza rischiare mai davvero. Questa vittoria è meritata perchè abbiamo sempre lavorato bene".

CASTRO E J.PEDRO - Sulla nuova posizione ritagliata ai due giocatori: "Questi ragazzi lavoravano già in questo modo, il problema era il fatto che non si vedeva perchè non riuscivamo a raccogliere un risultato pieno. Serviva una vittoria e una prestazione del genere. La cosa che mi rende felice - spiega il tecnico rossoblu - è che chiunque è statao chiamato in causa ha sempre fatto il suo. È il risultato di un gruppo che lavora nel migliore dei modi". Sulla prestazione di Bradaric: "È uno di quei giocaotri a cui serve continuità. Bradaric dopo il mondiale non si è allenato tanto ed è normale che abbia dei momenti di calo. Anche Castro che aveva perso 3 partite in stagione, e non era mai successo. Tante situazioni che se si stabilizzano, ci faranno trovare continuità. Era un momento particolare, non riuscivamo a vincere in casa, con poca pressione data dai tifosi, che sono stati meravigliosi. Sono contento".