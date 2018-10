Serie A Cagliari, Maran: «Pavoletti? Terminale importante per la nostra manovra»

CAGLIARI - È soddisfatto Rolando Maran dopo la vittoria (2-1) sul Chievo. Queste le sue parole a Sky Calcio Show: “Finale di sofferenza? Si, abbiamo avuto un po' il braccino corto e subito il ritorno del Chievo, che si è dimostrato una squadra che in serie A può fare risultato. Non era una partita facile e lo sapevamo, secondo me d'ora in poi daranno filo da torcere a tanti. Noi dobbiamo giocare sempre forte e cercare di essere incisivi, quando caliamo la pressione sugli avversari, infatti, li facciamo venire fuori e ci creano qualche grattacapo. Oggi bella prestazione per grandi tratti, unica colpa quella di non averla chiusa prima. I ragazzi l'hanno interpretata in maniera esemplare. Pavoletti? E' un terminale importante, perché la mole di gioco di ogni squadra deve essere capitalizzata e Leo, sotto questo punto di vista, è incredibile. Lavora molto per la squadra, oltre a fare tanti gol”.