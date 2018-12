Serie A Cagliari, per Ionita e Klavan recupero personalizzato

CAGLIARI - I rossoblu, agli ordini di Rolando Maran, hanno svolto una seduta di allenamento mattutina, ad Assemini, in vista della trasferta romana contro la Lazio. Il tecnico isolano non ha potuto contare su Artur Ionita e Ragnar Klavan, alle prese con un lavoro di recupero personalizzato. Leonardo Pavoletti e Charalampos Lykogiannis hanno lavorato a parte. Per il resto della rosa, dopo il riscaldamento, serie di esercizi di tecnica a coppie, con partitelle a tema. Successivamente prove di calci piazzati. Domani è prevista un'altra seduta di allenamento al mattino.