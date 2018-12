Serie A Cagliari, Maran: «Lazio squadra di assoluta prima fascia»

CAGLIARI - Alla vigilia della trasferta romana contro la Lazio, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha analizzato la partita in conferenza stampa: "La sconfitta contro il Napoli non ha lasciato nessun contraccolpo, solo dispiacere da parte di tutto il gruppo" esordisce il tecnico, che commenta oi il prossimo avversario: "Per la rosa che ha, per me la Lazio è una squadra di assoluta prima fascia". I rossoblu non trovano i tre punti da tanto, e anche l'astineza dal gol è diventata un problema: "Pavoletti è il giocatore che più di tutti, in rosa, sa attaccare la porta. I suoi compagni di reparto hanno altre caratteristiche, che dovremo essere bravi a sfruttare per far gol. Ci manca la vittoria ma il calendario di questo periodo non è stato facile, stiamo dando comunque continuità alle prestazioni. Dimostriamo sempre di essere squadra, anche nelle difficoltà. Questo ci permette di essere in partita fino all'ultimo. Il Cagliari è all'inizio di un percorso di crescita che nel tempo darà tante soddisfazioni". Sui singoli: "Pajac ha preso una botta oggi, le sue condizioni da valutare". Maran chiude sul mercato: "Ora non è una priorità: la mia testa è solo al calendario, alle sfide che dobbiamo affrontare da qui a fine anno".