Serie A Cagliari, Maran: «Dobbiamo correggere subito i difetti»

REGGIO EMILIA - "Non riusciamo a mettere in pratica sul campo quel che vogliamo fare. Un gol basta per intimorirci, diventiamo fragili e questa cosa va cambiata subito". Così il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, dopo la sconfitta con il Sassuolo, ai microfoni di Sky: "Bisogna rimboccarsi le maniche, conoscere i nostri difetti e lavorare per risolvere i problemi. Castro? Assenze a parte, e ne abbiamo diverse, dobbiamo essere più tignosi, senza soffire la prima situazione negativa. Bisogna battere molto su questo punto per miglioare, tutto passa attraverso la correzione di difetti come questo. Al momento mostriamo fragilità mentale, non dobbiamo accettarla, già dalla prossima gara serve maggiore personalità. Per fare risultato contro l'Atalanta servirà grande forza. Mercato? E' compito della società. Io devo pensare alla squadra e dare certezze ai giocatori, in questo momento devo aiutare la squadra. Non ho ancora visto Oliva: in settimana vedremo se sarà disponibile e che impatto darà al nostro campionato".

SASSUOLO-CAGLIARI 3-0: NUMERI E STATISTICHE