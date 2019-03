Serie A Cagliari, Maran: «Gara perfetta, prestazione da ricordare»

CAGLIARI - "Oggi i ragazzi hanno fatto una prestazione maiuscola, incredibile sotto i punti di vista: qualità, sacrificio e carattere, questa sarà una gara da ricordare visto il momento particolare che stavamo attraversando". Queste le parole di Rolando Maran dopo l'importante vittoria 2-1 sull'Inter. "È stata una partita davvero perfetta - ammette ai microfoni di Sky -. Barella trequartista? Nicolò ha trovato le misure in quel ruolo, ora si è trovata la quadra e offre una prestazione migliore dell'altra, può interpretare tanti ruoli alla grande. Pressing alto? Se li avessimo aspettati sarebbe diventato molto difficile arginare le loro giocate, in questo modo siamo riusciti ad essere più pericolosi, ma prima li abbiamo disinnescati sporcando le loro azioni. Se giochiamo con questi ritmi possiamo fare prestazioni simili. Luca Pellegrini? Lui è qui da poche settimane ma l'ho buttato nella mischia nonostante sia giovane. Deve continuare così e fare le cose semplici, come sta facendo adesso, avrà un futuro sicuramente importante - conclude -".

CAGLIARI-INTER 2-1: NUMERI E STATISTICHE