Serie A Cagliari, Maran cerca punti salvezza in trasferta

CAGLIARI - Un Cagliari dai due volti in questa stagione. Combattivo e a volte spettacolare in casa ma, numeri alla mano, deficitario in trasferta. E' il cruccio di Maran che da inizio stagione non riesce ad invertire la tendenza, al di là della vittoria ottenuta in casa dell'Atalanta alla terza giornata. Appena sei i punti racimolati in quattordici partite esterne: fuori casa il Cagliari ha fatto peggio di tutte le altre compagini della massima serie. Di contro, il risveglio alla Sardegna Arena ha rincuorato i tifosi che ormai hanno maturato la certezza che la salvezza passerà per le gare interne. Due, infatti, le vittorie consecutive ottenute nelle ultime due partite contro Parma e Inter, capaci di riaccendere la speranza di arrivare presto ad una quota tranquilla. La magra consolazione è che sulle undici gare mancanti all'appello prima della chiusura del campionato, il Cagliari ne giocherà sei alla Sardegna Arena (Fiorentina, Juventus, Spal, Frosinone, Lazio e Udinese) e cinque in trasferta (Chievo, Torino, Roma, Napoli e Genoa) e quindi potrà blindare la salvezza sul rettangolo amico. Anche se i tifosi si aspettano qualcosa di più fuori casa.