Serie A Chievo, Birsa avvisa la Lazio: «Non veniamo a passare la giornata»

VERONA - Il Chievo si prepara ad affrontare la Lazio sabato all'Olimpico. Birsa, centrocampista dei clivensi, si mostra autocritico sul momento della squadra, ma guarda al futuro. Queste le sue parole: "Le cose nell'ultimo periodo sono andate un po' storte, abbiamo incontrato grandi squadre coma Roma, Inter e Fiorentina in un ottimo momento di forma, ma ci abbiamo messo anche del nostro in qualche partita, non giocando come sappiamo. In questo momento anche un errore lo paghiamo, abbiamo avuto anche qualche problema a livello di infermeria ma dobbiamo tornare quelli di sabato e fare meno errori. Anche se gira male, tocca a noi fare in modo di mettere a posto le cose. E' il momento di guardare avanti e preparare la prossima partita".

VERSO LA LAZIO - "Anche la Lazio stanno facendo molto bene ma non andremo lì a passare la giornata. Anche contro la Fiorentina, altra squadra in gran forma, abbiamo avuto le nostre occasioni e possiamo ripeterci anche con la Lazio, a patto di essere più bravi e sperando in un po' piu' di fortuna".

