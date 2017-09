Chievo, Maran: «Fiorentina? Meriterebbe una classifica migliore»

VERONA - Il tecnico del Chievo Verona, Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. "Stiamo crescendo, dopo sette partite di campionato hanno giocato quasi tutti i giocatori della rosa e questo significa che abbiamo una squadra forte e competitiva. Credo sia un segnale bello. Obiettivo? Essere sempre compatti, solo così possiamo dar fastidio a tutti avversari, anche a quelli di prima fascia come la Fiorentina".

LA FORZA DELLA FIORENTINA - Maran ha tessuto le lodi della squadra di Pioli: "Sono fortissimi e per questo motivo dobbiamo giocare al massimo. Secondo me i punti che i viola hanno non rispecchiano le qualità della squadra". Secondo il tecnico gialloblù servirà un Chievo fresco e pronto: "Stiamo lavorando all'unisono, in tutti i reparti. Continuiamo così. Infortunati? Meggiorini e Gobbi non sono ancora recuperati mentre Rigoni è convocato". Chisura sul mercato: "Il mio nome accostato alla Fiorentina? Voci estive, sono sempre stato felice qui al Chievo".

