Serie A Chievo, Inglese: «Napoli? Adesso non ci penso»

VERONA - "Il Napoli? Non ci devo pensare. Io penso solo al Chievo: da quando si è aperto sul mercato ho avuto la costanza di stare sempre sul pezzo". Così l'attaccante Roberto Inglese, in conferenza stampa, sulle voci che lo vedrebbero nel mirino degli azzurri: "Al Napoli non devo pensarci in questo momento, io ogni domenica gioco solo per il bene del Chievo. In futuro si vedrà se sono adatto al Napoli, adesso non ha senso pensarci. La Nazionale? E' un onore essere stato con grandi campioni. Più di tutti ho legato con Astori e Chiellini. Il derby? Siamo avanti in classifica, ma questo non vuol dire nulla. In queste partite contano le motivazioni, ho capito che la città sente il derby e più ci avviciniamo, più sale l'adrenalina".

TUTTO SUL CHIEVO

CALCIOMERCATO