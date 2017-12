Serie A, Maran deluso: «Non riconosco più il Chievo»

BENEVENTO - Si chiude amaramente l'annata del Chievo che registra la terza sconfitta di fila, la quarta nelle ultime cinque giornate (in mezzo c'è il pareggio senza gol contro la Roma). Dopo Crotone e Bologna, anche il Benevento doma l'undici veneto di misura. Rolando Maran è molto deluso a fine gara: "Stavolta non ha funzionato nulla - ha detto l'allenatore - Non abbiamo fatto la partita che volevamo fare. Paghiamo tante assenze, ma anche lo spirito non è quello giusto. Non riconosco più il mio Chievo. Le sconfitte sono figlie di ciò che mettiamo in campo...".

BENEVENTO-CHIEVO 1-0: NUMERI E STATISTICHE

CLASSIFICA SERIE A