Serie A Chievo, Maran: «Inter quadrata, sarà dura»

VERONA - "Sarei voluto arrivare a questa partita con qualche punto in più". Il tecnico del Chievo, Maran si prepara così al prossimo match, contro l'Inter: "Sicuramente è una gara difficile. Vogliamo toglierci qualche sassolino dalla scarpa dopo la partita d'andata. Dobbiamo essere bravi a tirare fuori il 101%. L'Inter è una squadra molto quadrata, concede poco e ha ritrovato un equilibrio tale che non concede spazi agli avversari. Tutte le squadre quando trovano spazi, sottolineano ancora di pù' il loro potenziale. Con gli attaccanti che hanno, sempre pronti ad andare in profondità, tutto diventa complicato. Icardi? Non deve avere nessun rifornimento. Può sempre far male".

TUTTO SUL CHIEVO

PROBABILI FORMAZIONI