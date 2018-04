Serie A, Maran: «Roma big. C'è tanta fiducia…»

VERONA - "Sicuramente le difficoltà all’Olimpico le troveremo, ma crediamo in in risultato positivo e nei nostri mezzi. Ci siamo andati vicini contro Inter, Milan e Napoli. A forza di andarci vicini prima o poi si prende il bersaglio". Parola di Rolando Maran, l'allenatore del Chievo. La sua squadra domani giocherà contro la Roma di Eusebio di Francesco. "C’è fiducia in quello che la squadra sta vivendo, sia sotto l'aspetto dell'atteggiamento che delle prestazioni - spiega il tecnico - La Roma è una grande squadra, ha tanti campioni che possono fare la differenza. Ma noi siamo sempre stati in partita ultimamente. Serve decisione nelle azioni da gol, bisogna capitalizzare il gioco. Adesso bisogna andare avanti e raccogliere più punti possibili. Metteremo in campo il massimo impegno perchè possiamo prenderci delle soddisfazioni".

