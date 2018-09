Serie A Chievo, D'Anna: «Siamo stati bravi a non disunirci»

ROMA - "Tecnicamente non avevamo fatto un brutto primo tempo. Nell'intervallo abbiamo toccato questi tasti. C'era caldo e la condizione mentale era quella che era, sotto di due reti, ma ci abbiamo creduto, mantenendo la nostra filosofia e sfiorando anche il gol vittoria nel finale". Lo ha detto il tecnico del Chievo, D'Anna, ai microfoni di Dazn al termine della gara con la Roma: "E' la giusta strada da percorrere. La penalizzazione ci ha compattati? Il gruppo ha sempre pensato al campo e si è allenato bene. Abbiamo rivissuto la situazione di Firenze, ma la squadra dopo i due gol non si è disunita dopo le due reti. Stepinski? E' generoso e ha dato tanto in area. Ha abilità e senso del gol. Ha fatto una grande prestazione, anche lui nel primo tempo ci aveva dato meno riferimenti al centro, nella ripresa lo ha capito e ha dato il suo contributo".