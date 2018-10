Serie A Chievo, Ventura: «La penalizzazione sta pesando»

CAGLIARI - Altro giro, altra sconfitta per i clivensi. Questa volta, però, la prestazione c'è stata, come evidenzia Ventura ai microfoni di Sky Calcio Show, dopo il 2-1 subito a Cagliari: "Intanto abbiamo iniziato con la defezione di Hetemaj nel riscaldamento e questo non ci ha aiutato. Al di la di questo bisognava iniziare da qualche parte, non sono arrivati punti ma si è vista la prestazione. L'abbiamo fatta ad inizio ripresa capendo che potevamo trovare spazi, giocare la palla e mettere in difficoltà una squadra in salute come il Cagliari, reduce da grandi risultati. Il problema di fondo è che stiamo facendo i primi passi in avanti verso il concetto di gioco di squadra. Per fare qualcosa di positivo pe squara e società puoi farlo solo con organizzzazione e condizione, cose che stanno migliorando di giorno in giorno. Pesa il -1? Pesa moltissimo ai giocatori, non c'è dubbio, appena sono arrivato erano tutti a testa bassa. Il probema è creare i presupposti per la salvezza, se non ci riesci li metti per essere competitivo e gettare le fondamenta dopo le difficoltà che questa società ha avuto negli ultimi due anni. 30' buoni? Piano piano stiamo migliorando, nella prossima partita vogliamo farne ancora di più”.