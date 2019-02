Integrity Tour, nuova tappa con il Chievo

VERONA - Dopo gli incontri di questo mese con Juventus, Inter, Frosinone, Sassuolo, Fiorentina, Genoa e Sampdoria, l’Integrity Tour 2019 - che vede impegnati Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo per rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e diffondere i veri valori dello sport – fa tappa in Veneto per il workshop con l’A.C.CHIEVOVERONA presso il Centro Sportivo Veronello di Calmasino (VR).

«Questi incontri sono molto importanti per tutti i componenti delle società: noi giocatori, staff e dirigenti dobbiamo essere informati su un argomento così delicato – il commento di Riccardo Meggiorini, attaccante del ChievoVerona –. Dobbiamo avere tutti quanti coscienza degli effetti negativi che si possono avere quando si commettono certi errori. È giusto che questi incontri vengano organizzati tutti gli anni per evitare che lo sbaglio di un singolo diventi un danno irreparabile per un’intera squadra. Sono contento che questi incontri vengano aperti ai ragazzi delle squadre Primavera e Under 17 delle società perché anche questo fa parte dell’educazione dei ragazzi stessi».

L’obiettivo: il contrasto al match fixing, per combattere le frodi sportive ed educare tutti gli atleti dai più giovani ai più esperti. La formazione di oggi ha coinvolto:

- ore 11.00 Prima Squadra e relativo staff tecnico

- ore 14.15 Primavera e Under 17 e relativi staff tecnici

L'avvocato Marcello Presilla, responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar AG, ha spiegato agli atleti il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme, illustrandone rischi e conseguenze. Dall’identikit dei cosiddetti fixers, veri e propri criminali che “agganciano” i giocatori intrappolandoli nelle truffe, ai rischi che si corrono inserendosi in un meccanismo che pregiudica il futuro e la credibilità degli atleti e del calcio.

L’impegno della Lega Serie A nella formazione dei propri tesserati prosegue per il quinto anno all’insegna del contrasto al match fixing, una problematica del mondo sportivo che deve essere illustrata e spiegata a tutte le parti coinvolte nello spettacolo del nostro campionato di calcio, per prevenirla e contrastarla in tutte le sue forme.

Grazie alla partnership con la Lega Serie A e il Credito Sportivo, Sportradar continua il suo costante lavoro sul campo: formare e informare calciatori, atleti e addetti ai lavori, per rafforzare la cultura della legalità. All’Integrity Tour, poi, si affianca il costante controllo dei match che Sportradar svolge ufficialmente e quotidianamente, in quanto organismo designato da Uefa e Fifa, in Italia e nel resto del mondo, per il monitoraggio di tutte le partite.

Il tema infrastrutturale rappresenta certamente una priorità per il calcio italiano, tuttavia, è soprattutto lo sviluppo di strutture immateriali, come l'educazione, la formazione e l'informazione a concorrere alla crescita economica, valorizzando la relazione con le comunità di cittadini e di tifosi. In questo ambito di costruzione della credibilità e della reputazione il Credito Sportivo, unica banca pubblica del Paese, leader nel finanziamento dell’impiantistica sportiva, intende assumere un ruolo determinante.

Per il quarto anno consecutivo, ICS è quindi al fianco della Lega Serie A in questo progetto formativo dedicato ai calciatori che, attraverso confronti utili e costruttivi, mira a responsabilizzare atleti e società sul tema del calcio scommesse.