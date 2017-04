Serie A Crotone, Nicola: «Possiamo battere il Milan. Ci servono punti»

CROTONE - Davide Nicola ha chiesto l'ultimo grande sforzo al suo Crotone. Mancano 5 giornate alla fine del campionato e la salvezza, a -5 dall'Empoli quartultimo, è ancora possibile: "In ogni gara da qui alla fine del campionato dovremmo essere straordinari - ha spiegato il tecnico in conferenza, presentando la partita contro il Milan - Dobbiamo recuperare ancora tanti punti. Non ci interessa se sia l'Empoli o il Genoa, né chi è l'avversario di turno. Noi adesso siamo nelle condizioni di fare qualcosa di eccezionale: è difficile recuperare, ma nulla è impossibile". Il cammino del Crotone nelle ultime 4 partite (10 punti) è paragonabile solamente a quello della Juventus. "Paradossalmente - ha evidenziato però Nicola - questa striscia positiva non ha avuto la valenza che ci aspettavamo perché ha vinto anche l'Empoli. Fare questi risultati, però, ci ha dato maggiore sicurezza nei nostri mezzi".

BATTERE IL MILAN - L'allenatore del Crotone ha parlato del Milan, dichiarando di aver studiato a fondo punti di forza e debolezze dei rossoneri: "Io non temo il Milan ma ne riconosco la qualità e la precisa identità di gioco. Dobbiamo essere coscienti che giochiamo in casa ed essere disposti a rischiare qualcosa senza perdere l'equilibrio di gioco. Abbiamo visto dei momenti in cui possiamo creare problemi e far loro male". L'ultima battuta sulla Var e la tecnologia in campo: "Per uno sport come il calcio che muove tanti interessi - ha concluso Nicola - la Var può essere uno strumento importante per accrescerne la credibilità e per aiutare la professionalità degli arbitri. Sono contento".

