Serie A Crotone, Stoian in ospedale. Non desta preoccupazioni

CROTONE -Adrian Stoian è stato ricoveratoin ospedale: le sue condizioni, comunica il Crotone attraverso un bollettino medico, non destano preoccupazioni.Il giocatore (alle prese nell'ultima settimana con un virus intestinale), aveva accusato un malore che aveva spinto al ricovero immediato e ad accertamenti precauzionali. Il club pitagorico ha precisato quindi che il giocatore è stato ricoverato in stato confusionale provvisorio, associato a stato febbrile.

CALENDARIO SERIE A

IL BOLLETTINO - "Al fine di chiarire voci infondate circa le condizioni cliniche del calciatore Adrian Stoian, la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Crotone presa visione delle condizioni mediche del calciatore, comunica che è stato ricoverato presso l’U.N.C. di Neurologia in stato confusionale transitorio, associato a stato febbrile. In ogni caso, le condizioni generali attuali del calciatore Stoian non destano particolari preoccupazioni e il decorso clinico si sta svolgendo in modo regolare. Sono in corso accertamenti al fine di una migliore definizione diagnostica e seguiranno ulteriori bollettini.

Il Direttore Sanitario P.O.

Dr. Angelo Carcea".

TUTTO SUL CROTONE