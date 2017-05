Serie A Crotone, Trotta: «Juventus? Stiamo curando i dettagli»

CROTONE - C'è la Juventus tra il Crotone e il sogno salvezza, al momento distante solo un punto. Così Trotta in ottica del match dello Stadium: “L’Udinese? Gara dura ma ormai alle spalle - spiega al sito ufficiale - Ci aspettano quattro giorni di duro lavoro dal punto di vista fisico, tecnico e mentale. La prossima partita ha un coefficiente di difficoltà elevatissimo, sia per la squadra che andremo ad affrontare - fra le più forti al mondo - che per la stessa posta in palio. Preparare una gara del genere vuol dire curare i minimi dettagli: in tal senso ci stiamo impegnando al massimo, seguendo fino infondo le indicazioni del mister. La nostra concentrazione è alta, così come il livello di attenzione. Abbiamo un unico obiettivo e un solo modo per raggiungerlo: restare umili, lavorare sodo e puntare sul gruppo. Il nostro entusiasmo sarà un valore aggiunto”.

