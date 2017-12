Serie A, Crotone-Napoli: lo Scida sold out

CROTONE - Ritorna il Napoli in Calabria. Nello scorso campionato, il primo in Serie A del Crotone, proprio contro la squadra partenopea c’era stato l’esordio assoluto del rinnovato Ezio Scida. Dopo le prime tre giornate casalinghe giocate a Pescara, i crotonesi avevano abbracciato la loro squadra nel loro stadio. Fu una festa nonostante la sconfitta per 2-1. Stesso punteggio che si era ripetuto negli altri tre precedenti giocati allo Scida in diverse categorie. Lo stadio sarà tutto esaurito nell'ultima gara dell'anno solare. Sicuro assente il lungodegente Tumminello e molto probabilmente Nalini ed Izco che continuano a lavorare a parte.

