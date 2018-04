Serie A Crotone, Trotta: «Concentrati sulla Juventus»

CROTONE - Missione punti. Anche se l'ostacolo si chiama Juventus. L'ha confermato Marcello Trotta, l'attaccante del Crotone di Zenga: “Abbiamo anticipato di un giorno il ritiro per preparare con la massima concentrazione la gara - spiega l'attaccante ai canali ufficiali del club calabrese - Sappiamo che affronteremo una grande squadra e sarà una gara difficile, ma ce la metteremo tutta per uscire con un risultato positivo dal nostro stadio perché abbiamo bisogno di punti per la permanenza in Serie A”. Oggi Cordaz e compagni sono stati impegnati, dopo l’attivazione, in una serie di partite a tema a campo ridotto e a metà campo. Lavoro differenziato per Nalini.

