Serie A Crotone, Trotta: «Napoli? Daremo il massimo»

CROTONE - "Ci stiamo avvicinando sempre di più alla gara e dunque stiamo curando tutti i dettagli, sappiamo che sarà dura riuscire ad ottenere un risultato positivo al San Paolo ma daremo tutto per ottenerlo". L'attaccante del Crotone, Marcello Trotta, parla così in vista dell'ultima sfida di campionato, contro il Napoli, decisiva per la salvezza: "Siamo nella stessa situazione dello scorso anno, ci siamo già passati ma dobbiamo farci trovare ancora più pronti. I sette gol in questo campionato? Sono contento del mio rendimento perché è migliorato tanto rispetto allo scorso anno, ma ora l’unica cosa che conta è centrare la salvezza".

TUTTO SUL CROTONE

DAL CAMPO - Seduta mattutina per gli squali, che, dopo l’appuntamento in sala video, si sono dedicati alla tattica e alla circolazione palla, provando i meccanismi in vista del match contro i partenopei. A concludere la seduta, le palle inattive e una serie di conclusioni in porta. Per domani in programma una seduta mattutina.

CLASSIFICA SERIE A