Empoli, è ufficiale: esonerato Andreazzoli. Al suo posto pronto Iachini

ROMA - Ora è ufficiale. Aurelio Andreazzoli è stato esonerato. Nelle ultime 2 gare l'Empoli ha perso con Juventus e Napoli senza sfigurare ma la società ha comunque optato per una sterzata. Dopo 11 giornate la squadra toscana è terzultima a quota 6 punti, gli stessi del Frosinone. Dopo il successo nella prima giornata contro il Cagliari, l'Empoli ha raccolto solo 3 pareggi nelle successive 10 giornate. Al posto di Andreazzoli, sollevato dall'incarico nel giorno del 65° compleanno, il favorito è Beppe Iachini che potrebbe firmare un contratto biennale: stasera è in programma l'incontro decisivo. Nella passata stagione l'allenatore marchigiano, dopo un anno di inattività, prese il posto di Cristian Bucchi che aveva totalizzato 11 punti in 14 giornate. Grazie alla sua cura il Sassuolo conquistò la salvezza con due giornate d'anticipo collezionando 31 punti in 24 partite. Nei giorni scorsi Iachini aveva rifiutato la panchina della Grecia.

L'Empoli FC rende noto di aver sollevato Aurelio Andreazzoli dall'incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra https://t.co/oNTZoacuXE — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 5 novembre 2018

IL COMUNICATO - «L'Empoli FC rende noto di aver sollevato dall´incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Aurelio Andreazzoli ed i suoi collaboratori Giacomo Lazzini e Andrea Aliboni. A mister Andreazzoli, protagonista con i nostri colori della splendida cavalcata che nella stagione passata ha permesso al club di tornare a calcare il palcoscenico della massima serie, vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto. Al contempo Empoli FC augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale».