Fiorentina, Paulo Sousa resta ma deve battere il Torino

Dopo la clamorosa esclusione dall'Europa League in casa viola si sta valutando la posizione dell'allenatore: in caso di passo falso contro la squadra di Mihajlovic il portoghese potrebbe essere meno sicuro di rimanere

FIRENZE - La Fiorentina per adesso conferma Paulo Sousa. È quanto è emerso dal summit avvenuto nel primo pomeriggio all'interno del centro sportivo, presenti i vertici societari ma non i Della Valle (ai quali spetta l'ultima parola) impegnati a Milano nella Settimana della moda. Alla base della decisione di non cambiare allenatore la difficoltà a trovare alternative a tempo e la vicinanza della partita con il Torino in programma lunedì al Franchi. Una gara da cui, dopo il 4-2 subito col Borussia Moenchenglandbach costato l'eliminazione dall'Europa League, il club e il tifosi viola attendono risposte convincenti e concrete in assenza delle quali verranno fatte ulteriori valutazioni. Intanto dal faccia a faccia che ha coinvolto successivamente pure i giocatori e Sousa, che ha poi diretto l'allenamento, la Fiorentina ha ribadito inoltre la volontà di fare quadrato.

