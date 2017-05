Fiorentina, Cognigni: «Bernardeschi? Offerto rinnovo, speriamo accetti»

FIRENZE - «Non è vero che abbandoneremo questa nave, entro un mese spiegheremo i nostri obiettivi. Una società come la Fiorentina ha la necessità di avere una squadra vera». Così il presidente esecutivo della Fiorentina, Mario Cognigni, all'appuntamento di fine stagione del Coordinamento di coordinamento viola club. «Puntiamo a creare una sinergia sempre maggiore fra squadra e città perché solo così possiamo arrivare a risultati superiori al nostro bacino d'utenza», ha continuato il braccio destro di Diego e Andrea Della Valle.

E BERNARDESCHI? - Quindi, ai tifosi presenti, ha caldeggiato la conferma di Bernardeschi: «E' nato con noi e vorremmo che restasse qui per tantissimo tempo. Purtroppo le regole del calcio vedono i club subire spesso le scelte dei giocatori, Federico è un prodotto del nostro vivaio e anche per questo ci auguriamo che accetti a braccia aperte la nostra proposta di rinnovo e che ne sia convinto». A Bernardeschi, in scadenza nel 2019 e da tempo nel mirino di Juventus, Inter, Chelsea e Bayern, la Fiorentina ha proposto cinque anni di contratto a 2,5 milioni di euro netti a stagione comprensivi di bonus e sta attendendo una risposta che ancora non è arrivata. Al riguardo sarà importante il confronto fra lo stesso talento viola e il patron Andrea Della Valle previsto a fine mese. Nel frattempo la Fiorentina sta preparando l'ultima trasferta della stagione, sabato al San Paolo contro il temibilissimo Napoli. Un impegno quindi difficile per i viola (peraltro privi degli squalificati Astori e Borja Valero), ma anche quanto mai importante considerando che sono ancora in corsa, insieme al Milan, per conquistare il sesto posto che fa accedere ai preliminari di Europa League.

