Fiorentina, Taturasanu: il saluto e la frecciata ai tifosi

ROMA - Ciprian Tatarusanu è un nuovo giocatore del Nantes, come ufficializzato ieri dalla Fiorentina dai suoi canali di comunicazione. Il portiere classe 1986 ha lasciato così Firenze dopo tre anni, essendovi arrivato nell'estate 2014, ed ha voluto omaggiare la fine di quest'esperienza con un messaggio sul suo account Instagram. Un post contenente però una vera e propria frecciatina ai suoi ormai ex sostenitori. Ecco infatti la foto postata dall'estremo difensore rumeno con la maglia della sua nuova squadra, accompagnata dalla scritta: «Allez Nantes! E spero che i tifosi viola abbiano finalmente imparato a pronunciare il mio nome».

Allez Nantes! E spero che i tifosi viola riuscissero a pronunciare finalmente il mio nome Un post condiviso da Tatarusanu Ciprian (@ctatarusanu) in data: 28 Lug 2017 alle ore 05:06 PDT



REAZIONI - La frecciatina social ha ovviamente provocato la reazione stizzita di molti fiorentini, che hanno risposto per le rime alla frase pubblicata dall'ex numero uno della Fiorentina. Tra i commenti postati, ne abbiamo selezionato uno eloquente e rappresentativo: «Io non lo so pronunciare ma appena ho saputo che sei andato via sono corso a fare l'abbonamento».