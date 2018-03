Un week end da brividi in ricordo di Astori: tutte le gallery dedicate al capitano della Fiorentina

ROMA - Un week end da brividi, segnato dalla commozione e inondato dalle lacrime di tutto il mondo del calcio per Davide Astori. Tifosi, addetti ai lavori e i calciatori a partire da quelli della Fiorentina: tutti hanno voluto omaggiare il capitano viola tragicamente scomparso nei giorni scorsi. Grande emozione soprattuto al 'Franchi' dove i gigliati - di fronte alla coreografia da pelle d'oca della curva Fiesole - gli hanno dedicato la vittoria ottenuta nell'anticipo mattutino contro il Benevento, ma anche ieri all'Olimpico - dove ogni gol della Roma è stato un omaggio per l'ex giallorosso - e oggi pomeriggio alla 'Sardegna Arena' dove il Cagliari non è riuscito a dedicare una vittoria al suo ex difensore. Cori, applausi, pianti e parole impresse su striscioni e bandiere: su tutti gli stadi è andato in onda il sequel dei funerali che in settimana avevano raccolto un oceanica folla davanti alla basilica fiorentina di Santa Croce.

Ecco le gallery dedicate a Davide Astori, capitano della Fiorentina:

Buffon in lacrime per Astori. Un minuto di silenzio su tutti i campi? (FOTO)

La Fiorentina vince nel ricordo di Astori: lacrime e abbracci a fine gara (FOTO)

Fiorentina, le lacrime di Pioli in panchina (FOTO)

Fiorentina, Vitor Hugo segna e mostra la maglia di Astori (FOTO)

Fiorentina, il fratello di Astori allo stadio con Diego della Valle (FOTO)

Fiorentina-Benevento, al 13' un minuto di stop per ricordare Astori (FOTO)

Fiorentina, tanti striscioni per Astori (FOTO)

Astori, tanti tifosi fuori dal Franchi (FOTO)

Astori, il ricordo del Franchi prima di Fiorentina-Benevento (FOTO)

Sorrentino, guanti personalizzati in ricordo di Astori: «Ci mancherai» (FOTO)

Roma-Torino 3-0, tris giallorosso con dedica ad Astori (FOTO)

Bonucci in lacrime per Astori abbandona l'intervista (FOTO)

Astori, in Europa League un minuto di silenzio su tutti i campi (FOTO)

Il mondo del calcio ai funerali di Astori (FOTO)

La Champions "abbraccia" Astori: le immagini di Londra e Manchester (FOTO)

Fiorentina, la folla commossa rende omaggio ad Astori (FOTO)

Parigi e Liverpool: il calcio europeo ricorda Davide Astori (FOTO)

Fiorentina, la squadra omaggia Astori al Franchi. Grande commozione (FOTO)

Benevento, sulla maglia la scritta per ricordare Astori: «Ciao Davide» (FOTO)

Messaggi, sciarpe e fiori per Astori al Franchi (FOTO)

Tennis: Fognini conquista il Brazil Open e lo dedica ad Astori (FOTO)

I tifosi della Fiorentina piangono Astori (FOTO)

Silenzio e brividi per Astori e Quini prima di Barcellona-Atletico, poi Messi "chiude" la Liga (FOTO)

Conte, lutto al braccio per Astori: Guardiola lo consola (FOTO)

Morte Astori: mazzi di fiori, striscioni e il rientro della Fiorentina al Franchi (FOTO)

A Benevento uno striscione per Astori. Gli stadi vuoti della serie A e della serie B? (FOTO)

L'hotel di Udine dove è morto Astori (FOTO)

Dalla Cremonese alla Fiorentina: le immagini di Astori in campo (FOTO)

Morte Astori, giocatori di Cagliari e Genoa e tifosi sconvolti a Marassi (FOTO)

La notizia della morte di Astori sui siti esteri (FOTO)

Le società e le federazioni italiane e straniere ricordano Astori (FOTO)

Morto Astori, i commenti dei tifosi sui social (FOTO)

La scomparsa di Astori: il ricordo dei colleghi e dei vip (FOTO)

L'abbraccio tra Perin e Bonucci durante il minuto di silenzio per Astori (FOTO)