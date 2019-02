Udinese-Fiorentina, lungo applauso in ricordo di Astori al 13'

ROMA - Un lungo applauso di tutto lo stadio Friuli Dacia Arena ha accompagnato il "ricordo del capitano d'Italia" Davide Astori prima dell'inizio della gara di campionato tra Udinese e Fiorentina, a quasi un anno di distanza dalla scomparsa del capitano della Viola, morto lo scorso 4 marzo a Udine, dove era in ritiro, poche ore prima del fischio d'inizio del match. Astori è stato ricordato anche con uno striscione "Ciao Davide" appeso nel settore riservato ai tifosi ospiti dove sventola una bandiera viola con la scritta "Astori 13".

Udinese-Fiorentina, bandiere e cori in ricordo di Davide Astori

Un coro per scandire il nome di Davide Astori si è levato dal settore ospiti al 13' del primo tempo della gara tra Udinese e Fiorentina, in ricordo del capitano che in maglia viola indossava proprio il numero 13. Il suo nome è stato accompagnato da un applauso dell'intero stadio. "C'è solo un capitano" hanno poi cominciato a cantare, sempre nel settore ospiti.