Serie A Fiorentina, Pioli: «Peccato non essere andati sul 2-0»

BERGAMO - È comprensibilmente deluso Stefano Pioli dopo la sconfitta in casa dell'Atalanta. Queste le sue parole dopo la gara: "È davvero un peccato, non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto nel primo tempo per andare sul 2 a 0. C'è da dire però che l'Atalanta ha creato più di noi - sottolinea il tecnico della Fiorentina -. I gol presi? Sono sicuramente troppi, ma se perdi tanti duelli difensivi diventa normale, anche se i primi due che abbiamo preso li avremmo potuti evitare con un pizzico di attenzione in più. Obiettivi? Sappiamo che dobbiamo diventare più compatti e che servono minimo 60 punti per andare in Europa League, certo è che non sarà facile. Le prossime quattro/cinque partite saranno importantissime: inizieremo domenica contro la Lazio, squadra che ha tutte le carte in regola per puntare alla Champions". Chiusura con il ricordo di Astori: "Davide ha un posto importante nel cuor di ognuno di noi".