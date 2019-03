Fiorentina, contro il Torino a trazione anteriore

FIRENZE - La sfida al Torino si avvicina a grandi passi e la Fiorentina vuole rispondere presente. Oggi Pioli ritroverà tutti i nazionali, con Muriel ultimo a rientrare, e nel primo allenamento a ranghi completi potranno iniziare a delinearsi le scelte di formazione per un match che profuma d'Europa. Saranno inoltre verificate le condizioni atletiche dei giocatori che sono stati in giro per il mondo per più di una settimana.

ALL'ATTACCO - Il nodo Chiesa non è ancora sciolto, dopo il suo infortunio in Nazionale e le sedute personalizzate cominciate dal 23 marzo, stesso discorso per Pezzella, ma il difensore mancherà di sicuro data la squalifica. La cosa certa è che sarà una formazione a trazione anteriore, perchè per sperare nell'Europa, contro il Toro, servirà un solo risultato: la vittoria. Sarà tridente, questo è sicuro [...]

