Serie A Frosinone, terapie per Campbell. Da valutare Zampano

FERENTINO - Sono tornati in campo i ciociari, dopo la sconfitta in casa della Lazio, nella seduta mattutina agli ordini del tecnico Longo. Senza i nazionali Cassata, Pinamonti, Halfredsson e Kranjic. Seduta defaticante per chi è sceso in campo contro i biancocelesti, esercitazioni tecnico-tattiche con partitella finale per gli altri. Sul fronte infortunati, oltre a Campbell che prosegue con le terapie mediche, si aggiunge Zampano. Il difensore del Frosinone è uscito anzitempo nella gara di domenica per un problema alla coscia destra. Sarà valutato durante la sosta. Domani i gialloblù si alleneranno alle 14.30.