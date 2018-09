Serie A Frosinone, Longo: «La classifica mi preoccupa, ma guai a chi molla»

FROSINONE - Altro giro e altra sconfitta per il Frosinone. Allo Stirpe vince il Genoa, 2-1. Questo il pensiero di Longo nella conferenza post partita: "Nonostante la sconfitta ho visto una squadra che ha lottato, abbiamo giocato una buona gara, a tratti più del Genoa. La differenza l'ha fatta Piatek con la sua doppietta, con due palloni toccati". Come si può per ripartire? "Con l'orgoglio di non accettare questa classifica, non dobbiamo mollare, guai a chi non ci crede più".

ESONERO - Sul rischio di essere esonerato: "Io non sono nella testa della società. Io ho sempre più voglia di ribaltare questa situazione, anche se adesso la classifica è veramente preoccupante". Sulle esclusioni eccellenti: "Campbell e Perica? Pensavamo potessero dare qualcosa in più per aiutarci. Joel non è ancora entrato in condizione, non regge i ritmi. Perica si impegna, ma deve fare di più in questa categoria". Sull'ingresso di Ciofani: "Ha cambiato la squadra. È vitale per i nostri meccanismi, appena entrato abbiamo creato quattro occasioni da rete".