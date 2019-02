Serie A Frosinone, differenziato per Bardi e Zampano

FROSINONE - Seduta mattutina per il Frosinone, che si prepara al prossimo impegno di campionato, la sfida di lunedì contro la Lazio. I giallazzurri hanno svolto una fase iniziale di attivazione, una serie di esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Differenziato per Bardi, Zampano, Goldaniga, Ariaudo e Brighenti, terapie per Ghiglione e Simic. Per domani è in programma una nuova seduta mattutina. Appuntamento alle 11.30.