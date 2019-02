Serie A Frosinone, Baroni: «Dispiace perdere dopo una prestazione del genere»

FROSINONE - È chiaramente deluso Marco Baroni dopo la sconfitta all'ultimo secondo subita dal suo Frosinone con la Roma. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: “Cosa rimane dopo questa sconfitta? C'è delusione, una cocente delusione - ammette -, perché rimanere senza punti dopo aver disputato una partita del genere, contro una squadra forte come la Roma, con vigore e con propositività, dispiace tanto. Ai ragazzi ho detto che dobbiamo rimettere la testa al lavoro, si vede che quello che abbiamo fatto fino ad adesso non è bastato e dobbiamo fare di più, ed è l'unico modo che conosco per risalire. Dopo il pari abbiamo avuto un attimo di sbandamento, preso un gol in contropiede inammissibile, dobbiamo imparare a gestire meglio alcuni momenti. Chiaramente ci sono tante piccole cose da sistemare, ma dopo stasera rimane il fatto di aver offerto una prestazione importante, con vigore e aggressività. Ma, torno a ripeterlo, dobbiamo fare di più - conclude - ”.

FROSINONE-ROMA 2-3: NUMERI E STATISTICHE