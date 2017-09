Serie A Genoa, Juric: «Lazio? Come struttura dietro solo alla Juventus»

GENOVA - "La Lazio è brava in tutto. Ha velocità e forza fisica. Davvero forte, come struttura la metto dietro la Juventus". Così il tecnico del Genoa, Juric, alla vigilia della gara contro i biancocelesti: "Ho delle soluzioni per l’assenza di Lapadula e Bertolacci - prosegue il tecnico in merito alle proprie scelte - Biraschi non giocherà, non sta bene. In questo momento c’è da stringere i denti. Taarabt possiamo inserirlo fin dall’inizio. Galabinov mi ha soddisfatto, Pellegri sta crescendo".

PROBABILI FORMAZIONI

LE PRESTAZIONI - "Le prestazioni sono state buone fino ad oggi. Affrontiamo tutto con grande coraggio. Con l’Udinese non abbiamo subito il gioco ma solo le ripartenze. E alcuni passaggi sbagliati, abbastanza facili. Immobile? Attacca in profondità, è furbo, veloce e attento. Può fare gol anche se stiamo facendo bene". Infine, sul caso Rigoni: "Io non escludo nessuno e non nutro rancore. Tutti i giocatori sono uguali e si devono allenare nello stesso modo".



