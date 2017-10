Serie A Genoa, Perinetti teme il Napoli: «Ci appelliamo ai santi»

GENOVA - Genoa-Napoli si avvicina. Giorgio Perinetti, nuovo direttore generale dei rossoblù, ha messo il focus sulla partita che andrà in scena a Marassi: "Il Genoa ha una traccia di gioco importante, con delle idee - spiega a Radio Kiss Kiss - Da circa due partite si è trovato un assetto molto più equilibrato, le prestazioni sono sempre state confortanti. Il Napoli gioca un calcio strepitoso, insieme al City il migliore in Europa. Ci appelliamo ai santi (ride). Ha tanta qualità nei singoli, bello da vedere e concreto. Bisogna fare una prestazione straordinaria per fermarlo, è però una partita stimolante. C’è la voglia nei calciatori di affrontare squadre così importanti. Sembra ci sia un campionato più equilibrato, almeno tra le big. La Roma non va sottovalutata, la Lazio sta facendo bene. La Juve è sempre lì”.

