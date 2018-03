Serie A Genoa, Ballardini: «Napoli poco brillante: merito nostro»

NAPOLI - Terza sconfitta di fila per il Genoa. E' arrivata dentro le mura al San Paolo. Così Davide Ballardini a fine gara: “Il Genoa ha fatto una buona partita - spiega l'allenatore a Sky Sport - mi sembra che ad occasioni non siamo così lontani dal Napoli. Ho visto una buona prestazione contro una squadra fortissima. Dobbiamo fare questo genere di partite, non incontriamo sempre Milan o Napoli. Forse siamo stati meno bravi col Bologna. Oggi non ho visto un Napoli così brillante e tonico, viene da un momento di difficoltà, le cose non gli venivano bene come al solito. Penso che sia dovuto anche all’atteggiamento nostro. Il fatto che si siano avvicinati alla Juventus darà entusiasmo, spero che facciano sempre meglio...”.

NAPOLI-GENOA 1-0: NUMERI E STATISTICHE

CLASSIFICA SERIE A