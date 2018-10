Serie A Genoa, Juric: «L'Udinese ha grandi ripartenze, ma noi stiamo bene»

GENOVA - Ivan Juric presenta la partita con l'Udinese in conferenza stampa: "Sarà una partita diversa rispetto a quella di Torino. L'Udinese fuori casa ha grandi ripartenze. È una squadra con grandi doti fisiche. Il Genoa sta bene, anche chi ha giocato meno sta migliorando il suo stato di forma“. Tra i rossoblu Sandro è in grande spolvero: "Atleticamente sta crescendo molto. Il suo ruolo davanti alla difesa è fondamentale. Il pareggio con la Juventus è stato importante per la fiducia del gruppo". L'allenatore tornerà al Ferraris: "Non ci sto pensando. Penso solo alla squadra e a fare bene domani". Capitolo formazione: "Lazovic e Pereira sulle fasce hanno interpretato bene la partita di Torino. Pereira ha un grande futuro davanti a sé, Lazovic sta facendo il salto di qualità; Veloso sta crescendo fisicamente, sta lavorando bene. Gioca nella posizione di Sandro. Assenti? Non ci saranno Spolli, Favilli e Marchetti. Romulo è giocatore di esperienza che può dare diversi ruoli in mezzo al campo".