Serie A Genoa, Juric: «Buona prestazione, punto positivo»

GENOVA - “Oggi ho visto una squadra che ha giocato bene per lunghi tratti, meritando più dell'1-0. Potevamo fare meglio, ma poi ci è mancata l'aggressività". Esordisce così Juric, dopo il pareggio con l'Udinese, ai microfoni di Sky Calcio Show: "Primo tempo dominato, poi nel secondo abbiamo rischiato quando siamo rimasti in 10 uomini. Tuttavia abbiamo concesso poco e i ragazzi sono stati bravi, è un punto positivo per come è andata. Piatek e il rigore? Quando subentri vuoi cambiare tanto, ma devi stare attento perché sennò poi c'è il caos, sinceramente ho dimenticato di designare il rigorista. Faccio le cose con calma - spiega il tecnico dei rossoblu -, poi si aumentano le cose da cambiare. Oggi tante cose positive, ma alla fine Romulo l'ha segnato e va bene così. L'importante è fare i gol. Bessa? Lui lo conosco già dalla primavera, se vuole può diventare forte. Ha gamba, tecnica e gioco, oggi ha fatto una partita stupenda, ha preson il fallo del rigore, un palo e giocate per la squadra. Se non si accontenta può diventare un grande giocatore. Il gol di De Paul? Si può stare più bassi, ma poi devi uscire forte e non lasciargli il tiro. In altre situazioni siamo usciti troppo lentamente. Su questo c'è tanto da lavorare. Romero? Giocava in Argentina e poi in primavera, è normale che faccia errori. Crescerà senza dubbio e starà più attento, è un giocatore giovane ma può diventare forte anche lui”.