Serie A Genoa, Prandelli: «Con Mihajlovic il Bologna ha recuperato coraggio»

GENOVA - Cesare Prandelli, prima di analizzare in conferenza stampa l'imminente trasferta del Genoa contro il Bologna, si è soffermato sul tragico evento avvenuto in Brasile ieri: "Prima di parlare della partita desideravo dedicate un pensiero ai ragazzi del Flamengo che avevano il sogno di diventare calciatori e che oggi non ci sono più. Sono molto dispiaciuto per questa tragedia". Poi, le considerazioni sulla gara con i rossoblu: "A Bologna troveremo un ambiente molto carico, noi puntiamo a fare la partita per vincere. Bessa ha solo avuto un affaticamento, ma ha recuperato e sta bene. Modulo? Abbiamo due o tre sistemi di gioco con cui possiamo schierarci, oltre a calciatori interessanti con caratteristiche ben definite. Le insidie a Bologna saranno molteplici. Me li aspetto aggressivi e competitivi, ma noi dobbiamo avere molta convinzione e dobbiamo cercare la vittoria”.

SU SANABRIA - Il Genoa è stato molto attivo sul mercato di gennaio: "Con il tempo sto capendo meglio le caratteristiche dei calciatori, come per esempio in mezzo al campo Lerager e Radovanovic. Sturaro sta facendo un grande lavoro, ma non è ancora pronto". Nello staff del Bologna c'è qualcuno di speciale per Prandelli: "Il fatto di giocare contro mio figlio mi affascina, ma è una questione personale e la voglio vivere a modo mio". Il tecnico rossoblu prosegue: ”Abbiamo bisogno di dare continuità alle nostre prestazioni. Così facendo arriveranno i risultati". Piccola digressione sui singoli: "Gunter è serio e si applica molto: è disponibile ed è pronto per giocare. Abbiamo cinque centrocampisti che possono alternarsi e integrarsi bene. Sanabria ha motivazioni molto alte ed è un talento che potrà migliorare. Il Bologna è una buona squadra, anche con Inzaghi era ben organizzata e giocava un buon calcio, ma con Mihajlovic sembrano avere più coraggio e propensione offensiva”.

