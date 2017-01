Inter, Steven Zhang e Liu in ritiro a Udine

Il figlio del patron e l'ad già arrivati in Friuli, domani saranno allo stadio per il match contro l'Udinese e testimonieranno la vicinanza di Suning alla squadra

MILANO - Steven Zhang e Jun Liu sono arrivati a Udine nel ritiro della squadra che sta preparando il match di domani all'ora di pranzo contro l'Udinese. Il figlio del patron e l'ad faranno sentire al gruppo la vicinanza della proprietà cinese che si aspetta un inizio di 2017 importante. Lunedì è in programma l'incontro con la famiglia Percassi per chiudere l'operazione Gagliardini, ma per il momento l'unico pensiero, anche del colosso di Nanchino, è quello di allungare l'attuale striscia di tre vittorie in Serie A per avvicinare la zona Champions League.