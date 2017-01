Maradona attacca ancora Icardi: «E' un traditore, prima o poi la pagherà»

ROMA - «Mauro Icardi è un traditore». Diego Armando Maradona non torna indietro e in una lunga intervista concessa a Maurizio Costanzo su Canale 5 ha attaccato nuovamente il capitano dell'Inter come già aveva fatto in passato. Al Pibe De Oro non è andato giù il matrimonio del bomber argentino con la showgirl (e sua procuratrice) Wanda Nara, ex moglie di Maxi Lopez: «Uno non può portarti a cena, a casa, e dopo ti sposi la moglie dell’amico. E' una cosa inammissibile per me. Non mi piace litigare con Pelé, Napoli, Maradona a Castelvolturno incontra Sarri e la squadra mi sono stancato. Con Icardi invece no perché lui è un traditore. Mauro è un grande giocatore e questo non posso negarlo ma quello che ha fatto a Maxi Lopez è una cosa che non si può perdonare e questo nel calcio e nella vita prima o poi lo pagherai. Lui come Batistuta? Per favore, non scherziamo: Batistuta vale dieci Icardi», ha concluso Maradona.

