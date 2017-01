Coppa Italia, Icardi scuote l'Inter: «Riscattiamoci con la Juventus»

Il centravanti dell'Inter: «Peccato aver perso con la Lazio, adesso pensiamo alla sfida dello Stadium». Pioli: «Abbiamo permesso ai nostri avversari di giocare come preferivano»

ROMA - «Abbiamo permesso alla Lazio di fare la gara che preferiva». L'eliminazione dalla Coppa Italia della sua Inter non è andata giù a Stefano Pioli. «Ci siamo distratti sul loro primo gol e abbiamo perso troppi duelli, anche se poi abbiamo fatto di tutto per riprendere la partita. Se la sconfitta di stasera ci ha tolto un po' di sicruezza? La qualificazione era un obiettivo, ci dispiace molto essere stati eliminati. Ci faremo trovare pronti domenica contro la Juventus».

ICARDI: «CONTRO LA JUVE SENZA PAURA» - «La sfida di comenica contro Higuain e Dybala? Andremo a sfidarli senza paura, Abbiamo lavorato molto per riportare l'Inter dove deve essere e al derby d'Italia teniamo tantissimo». Così Mauro Icardi ha parlato dopo il ko di Coppa Italia contro la Lazio a San Siro. «Scudetto ancora possibile? L'obiettivo è tornare in Champions e per farlo bisogna fare bene tutte le partite. Con la squadra che abbiamo possiamo giocarcela con tutti», ha concluso Icardi.

