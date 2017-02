Inter, Brozovic infortunato. Rischia di saltare anche la Roma

MILANO - Marcelo Brozovic, infortunato, rischia di saltare Inter-Roma del 26 febbraio prossimo. Un'altra tegola per Pioli, dopo le due giornata di squalifica a Icardi e Perisic, arrivate a margine della sconfitta di domenica sera allo Juventus Stadium. Ed è proprio a causa di un intervento subito nel derby d'Italia che il centrocampista ha riportato una frattura al quarto dito del piede destro. Top & Flop Inter, Handanovic fa miracoli, Candreva non brilla

SQUALIFICA ICARDI E PERISIC, INTER CHIEDE ATTI PER RICORSO

FERMO - Lo ha reso noto, poco fa, l'Inter con un comunicato sul proprio sito ufficiale in cui viene riportato l'esito della radiografia a cui si è sottoposto il croato dopo la gara con la Juventus. Brozovic dovrà stare fermo per almeno due settimane, e rischia appunto di non poter esserci per la sfida di San Siro contro la squadra di Spalletti.