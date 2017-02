Inter, nessuna sanzione per i cori contro Lukaku in Coppa Italia

Il giudice sportivo ha deciso di non adottare provvedimenti per i cori contro il difensore belga della Lazio

ROMA - Il giudice sportivo ha deciso di «non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'Inter» per i cori di insulto a un giocatore della Lazio, in particolare Jordan Lukaku, avvenuti durante il quarto di finale di Coppa Italia, «ferma restando la sospensione di un anno dell'esecuzione della precedente sanzione inflitta il 21 aprile 2016». Secondo l'organo di giustizia sportiva, in relazione agli accertamenti disposti, «non emerge un quadro che consenta di applicare una sanzione calibrata e proporzionale rispetto all'effettiva gravità e portata dell'accaduto».

I fatti si riferiscono alla partita dei quarti di Coppa Italia fra Lazio e Inter e ai cori d'insulto rivolti al 33' dalla curva dei tifosi nerazzurri: erano stati segnalati dagli ispettori della procura, e Mastrandrea aveva chiesto alla procura altri accertamenti «Le rilevazioni indicative dei collaboratori della Procura federale - scrive il giudice sportivo - , non rendono possibile, all'evidenza, l'applicazione di misure congrue che vadano a penalizzare, per le partite di campionato, il settore dove trovano normale collocazione, almeno in prevalenza, i responsabili dell'accaduto».

