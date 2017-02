Serie A, Mondorlini: «Sogno ancora di allenare l'Inter»

MILANO - “Da bambino tifavo Inter. A un certo punto, sul cambio di De Boer, c'è stato qualche discorso. Mi piacerebbe allenarla ma ne parlo come una questione sentimentale”. Parola di Andrea Mandorlini, ospite della trasmissione “Pezzi da 90” su Radio Onda Libera. Il focus poi si sposta sul campionato italiano. “Monotono non lo definirei. Non è il più bello né spettacolare, ma resta il più difficile. La Juve è sempre là, ora tornano le coppe e bisognerà vedere gli scontri diretti anche se ha un certo margine”, continua l'ex tecnico dell'Hellas Verona.



OFFERTE DALL'ESTERO - “Ho avuto qualche proposta da lontano e sicuramente l'interesse verso la scuola dei tecnici italiani vuol dire che ci sono capacità riconosciute e che è all'avanguardia”.

REAL MADRID-NAPOLI - “Queste sono partite belle da giocare. Ho visto il Napoli nelle ultime due partite ed è in grande salute con un livello di fiducia molto alto. Non dovrà snaturarsi. Può fare male a tutti quando è in giornata e adesso sta veramente bene anche a livello di condizione. Il Real mantiene un leggero vantaggio perché abituato a certe sfide d'alto livello, ma il Napoli gli si è avvicinato parecchio”.