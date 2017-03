Inter: Brozovic salta l'Estonia, infortunio al ginocchio

Brutta botta per il centrocampista della Croazia durante il match contro l'Ucraina valido per le qualificazioni ai Mondiali

MILANO - Preoccupazione in casa Inter: Marcelo Brozovic sarà costretto a saltare la sfida della sua Croazia contro l'Estonia. Il centrocampista nerazzurro si è infortunato durante il match contro l'Ucraina valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2018. Una brutta botta al ginocchio che costrnigerà il ct Cacic a fare a meno del mediano dell'Inter. «Per le conseguenze di una botta al ginocchio Brozovic non ci sarà contro l'Estonia», ha spiegato il commissario tecnico croato in conferenza stampa. Sarà in campo, invece, il compagno di club Ivan Perisic. L'esterno, regolarmente al servizio della sua nazionale, aveva però saltato il match contro l'Ucraina.

