Inter, il ritiro va... in pausa

Dopo l'allenamento di stamani il tecnico Pioli ha concesso ai suoi giocatori qualche ora per tornare dalle famiglia, ma in serata tutti di nuovo alla Pinetina.

MILANO - Il ritiro dell'Inter va... in pausa. Solo per qualche ora. Al termine dell'allenamento di stamani, d'accordo con la società, il tecnico Stefano Pioli ha concesso ai nerazzurro qualche ora di relax per tornare dalle rispettive famiglie. In serata però Icardi e compagni saranno di nuovo alla Pinetina e domani e sabato si concentreranno solo sul match contro il Napoli di domenica sera. "Nelle ultime 48 ore - ha detto Pioli a inter.it - i ragazzi hanno lavorato al massimo e meritano qualche ora da trascorrere a casa. Anche nei prossimi giorni lavoreremo moltissimo e ci concentreremo esclusivamente sul Napoli".