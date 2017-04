Inter, a Riscone dal 6 al 16 luglio

La squadra sarà in Alto Adige per iniziare la preparazione anche quest'anno, poi il 19 è in programma la partenza per la Cina. La tournée potrebbe essere annullata in caso di sesto posto e di preliminari di Europa League.

INVIATO AD APPIANO - L'Inter anche quest'anno andrà in ritiro a Riscone di Brunico. In attesa di capire in quale posizione di classifica concluderà il campionato, la società domani a San Siro sui cartelloni pubblicitari annuncerà l'inizio della preparazione estiva e i giorni in cui resterà in Alto Adige (dal 6 al 16 luglio). Il periodo potrebbe essere prolungato in caso di piazzamento al sesto posto perché in questo caso l'Inter dovrebbe giocare i premilinari di Europa League. Questo piazzamento imporrebbe ai nerazzurri di non partecipare alla tournée in Cina che prevede anche il derby a Nanchino contro il Milan.